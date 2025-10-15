Irak'ta tüp patlamasında ağır yaralanan öğretmen Van'da taburcu edildi

Olay ve tedavi süreci

Irak'ın Duhok kentinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 38 yaşındaki öğretmen, üç çocuk annesi Nihat Hasan Mohammad, Van'da 50 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi.

Duhok'taki ilk müdahale sonrası Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mohammad'ın kol, göğüs, boyun ve bacaklarında 2. ve 3. derece derin yanıklar tespit edildi. Hastanın vücudunun yüzde 60'ında yanık olduğu bildirildi.

Yoğun bakım ünitesinde 4 gün kontrol altında tutulan Mohammad, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Karayıl ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 10 ameliyat ve çeşitli müdahalelerle tedavi edildi. Başarılı operasyonlar sonrası hayati tehlike ortadan kalktı ve yaraları iyileşti.

Doktorun açıklaması

Opr. Dr. Ali Rıza Karayıl basın mensuplarına, hastanın 50 gün önce Duhok'tan getirildiğini belirterek şunları söyledi: "Tüp patlaması sonucu çıkan yangında hastamızın vücudunun yüzde 60'ında 2. ve 3. derece derin yanıklar oluştu. İlk müdahalesi Duhok'taki hastanede yapılmış. Yakınlarına yanıkların geniş ve derin olduğu için ölüm riski olduğu ifade edilmiş. Bunun üzerine hasta buraya sevk edildi. Hastamızın tedavisine hemen başladık. Durumu çok kötüydü. Yaklaşık bir hafta boyunca yoğun bakımda takip ettik. Birçok işlem ve 10 ameliyat yapıldı. Hastamızın yaraları tamamen iyileşti. 50 günlük tedavinin ardından taburcu ettik."

Hastanın durumu

Nihat Hasan Mohammad sağlığına kavuştuğunu belirterek duygularını şöyle anlattı: "Evde mutfak tüpü patladı. Ardından çıkan yangında vücudumun büyük bir kısmı yandı. Zorlu bir tedavi süreci yaşadım. Van'a sevk edildim. Tedavim burada yapıldı, iyileştim. Doktorlar ve sağlık çalışanları benimle çok ilgilendiler. Herkese teşekkür ederim."

