Irak'ta tüp patlamasında ağır yaralanan öğretmen Van'da taburcu edildi

Duhok'ta tüp patlaması sonucu ağır yanıklar alan 38 yaşındaki öğretmen Nihat Hasan Mohammad, Van'da 50 günlük tedavi sonrası taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 13:41
Irak'ta tüp patlamasında ağır yaralanan öğretmen Van'da taburcu edildi

Irak'ta tüp patlamasında ağır yaralanan öğretmen Van'da taburcu edildi

Olay ve tedavi süreci

Irak'ın Duhok kentinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 38 yaşındaki öğretmen, üç çocuk annesi Nihat Hasan Mohammad, Van'da 50 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi.

Duhok'taki ilk müdahale sonrası Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mohammad'ın kol, göğüs, boyun ve bacaklarında 2. ve 3. derece derin yanıklar tespit edildi. Hastanın vücudunun yüzde 60'ında yanık olduğu bildirildi.

Yoğun bakım ünitesinde 4 gün kontrol altında tutulan Mohammad, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Karayıl ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 10 ameliyat ve çeşitli müdahalelerle tedavi edildi. Başarılı operasyonlar sonrası hayati tehlike ortadan kalktı ve yaraları iyileşti.

Doktorun açıklaması

Opr. Dr. Ali Rıza Karayıl basın mensuplarına, hastanın 50 gün önce Duhok'tan getirildiğini belirterek şunları söyledi: "Tüp patlaması sonucu çıkan yangında hastamızın vücudunun yüzde 60'ında 2. ve 3. derece derin yanıklar oluştu. İlk müdahalesi Duhok'taki hastanede yapılmış. Yakınlarına yanıkların geniş ve derin olduğu için ölüm riski olduğu ifade edilmiş. Bunun üzerine hasta buraya sevk edildi. Hastamızın tedavisine hemen başladık. Durumu çok kötüydü. Yaklaşık bir hafta boyunca yoğun bakımda takip ettik. Birçok işlem ve 10 ameliyat yapıldı. Hastamızın yaraları tamamen iyileşti. 50 günlük tedavinin ardından taburcu ettik."

Hastanın durumu

Nihat Hasan Mohammad sağlığına kavuştuğunu belirterek duygularını şöyle anlattı: "Evde mutfak tüpü patladı. Ardından çıkan yangında vücudumun büyük bir kısmı yandı. Zorlu bir tedavi süreci yaşadım. Van'a sevk edildim. Tedavim burada yapıldı, iyileştim. Doktorlar ve sağlık çalışanları benimle çok ilgilendiler. Herkese teşekkür ederim."

Irak'ın Duhok kentinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 38 yaşındaki...

Irak'ın Duhok kentinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 38 yaşındaki öğretmen Nihat Hasan Mohammad, Van'da 50 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Mohammad, açıklama yaptı.

Irak'ın Duhok kentinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralanan 38 yaşındaki...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
2
Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Öldü, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
3
Tekirdağ Çerkezköy'de Bariyere Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
4
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 48 Ödül Sahiplerini Buldu
5
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat: KBRN ve arama-kurtarma seferberliği
6
Artvin Camili'de Mahsur Kalan 18 Turist Helikopterle Tahliye Edildi
7
Samsun'da 6,4 Büyüklüğünde Deprem Senaryolu Tatbikat

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor