Irak'ta Tuz İşçileri Zorlu Sıcaklarda Çalışıyor

Irak'ta Tuz Üretimi: Kavurucu Sıcakların Zorlu Şartları

Irak'ın Süleymaniye kentinde, tuz işçileri 45 dereceyi aşan sıcaklıkta yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip olan tuz, zahmetli bir süreçle sofralara ulaşıyor.

Tuzun Elde Edilmesi Süreci

Hoylin köyündeki su pınarı, tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluştururken, geçmişte yılda üretilen 1000 ton tuz, son yıllarda 300 tona düştü.

Tuz İşçisinin Gözünden Zorlu Çalışma Koşulları

42 yaşındaki tuz işçisi Peşkevt Sadun, sabah saat 6'da işbaşı yaparken, akşam saat 8'de mesaisinin sonlandığını ifade ediyor. Sıcaklık nedeniyle çalışmanın zorlaştığını belirten Sadun, suyun buharlaşmasının ardından yüzeyde kalan tuzun toplandığını aktardı.

Sadun, kurutma sürecinde yaşadıkları zorlukları da dile getirerek, "Şehir merkezinde sıcaklık 40 derece ise burada 45 dereceye ulaşıyor. Çalışmak gün içerisinde daha da zorlaşıyor," dedi.

Üretimdeki Düşüş ve Artan Talep

48 yaşındaki Ümit Şefik ise, 2016 yılına kadar yılda 1000 ton tuz ürettiklerini, ancak şu anda yıllık üretimin 300 tona düştüğünü belirtti. Çevre köylerden gelen insanların tuza olan talebinin artmasının, üretim kapasitesini yetersiz kıldığını vurguladı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde tuz işçileri 45 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda yoğun mesai harcıyor. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip tuz, zahmetli ve uzun süren bir mesainin ardından sofralardaki yerini alıyor. Süleymaniye'nin Sengaw nahiyesine bağlı Hoylin köyündeki su pınarı tuz elde edilen önemli noktalardan biri. Tuz, bölge halkının geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.