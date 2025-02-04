Irak'ta Vali ve Siyasi Liderlerden Yüksek Mahkeme Kararına Tepki Gösterildi

Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nden Tartışmalı Karar

Irak'ın Enbar, Salahaddin, Musul ve Kerkük vilayetlerinde, Yüksek Federal Mahkeme'nin "Genel Af", "Kişisel Statü" ve "Gayrimenkul İadesi" yasalarını durdurma kararı büyük bir yankı buldu. Bu karar, yerel yönetimler ve siyasi figürler tarafından sert bir biçimde eleştirildi.

Resmi Kurumlar Tatil Edildi

Enbar ve Salahaddin vilayetlerinde, mahkemenin Genel Af Kanunu'nu durdurma kararına tepki olarak resmi kurumlardaki faaliyetlerin askıya alındığı ve tatil ilan edildiği duyuruldu. Musul Valisi Abdulkadir Dahil ve Salahaddin Valisi Bedr el-Fahl, mahalledeki tüm kurumlardaki çalışmaların durdurulduğunu ve tatil ilan edildiğini bildirdi.

Enbar Valisi Muhammed Nuri de, resmi kurumların çalışmalarının askıya alındığını ve 3 gün süreyle tatil ilan edildiğini açıkladı. Kerkük kentinde ise Gayrimenkul İadesi Kanunu'nun durdurulmasına karşı benzer bir uygulama yapılırken, kurumlar yarın için tatil edildi.

Siyasi Tepkiler ve Protesto Çağrıları

Eski Meclis Başkanı ve Takaddüm Partisi Başkanı Mohammed Halbusi, mahkeme kararına tepki göstererek halkı gösteri yapmaya çağırabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Koordinasyon Çerçevesi'nden yapılan açıklamalarda, mahkeme kararına destek verildiği vurgulandı. Bugüne kadar Irak Meclisi'nden onay alan "Kişisel Statü Yasası" ve "Genel Af Yasası" gibi yasalar, Türkmen ve Kürt vatandaşların devrik lider Saddam Hüseyin döneminde kaybettikleri gayrimenkullerin iadesini amaçlıyordu.

Yasal İtirazlar ve Gelecek Adımlar

Bazı Iraklı vekiller, söz konusu yasa tasarılarının tek seferde oylamaya sunulmasına itiraz ederek mahkemeye başvurmuştu. Bu gelişmeler, ülkede siyasi ve toplumsal tartışmaların alevlenmesine neden oluyor.