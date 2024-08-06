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Irak'ta Yabancı Askeri Üsse Saldırı Gerçekleşti

Irak'taki Ayn el-Esed Üssü, koalisyon güçlerine yönelik füze saldırısına hedef oldu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:58
Irak'ta Yabancı Askeri Üsse Saldırı Gerçekleşti

Irak'ta Yabancı Askeri Üsse Saldırı Gerçekleşti

Irak yönetimi, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait müsteşarların kaldığı Ayn el-Esed Üssü'ne dün akşam saatlerinde bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının, Irak'ın batısındaki Enbar vilayetindeki Hadise bölgesinden gerçekleştiği bildirildi.

Saldırı Detayları ve Güvenlik Önlemleri

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yazılı bir açıklamayla saldırıyı doğruladı. Açıklamada, "Dün saat 21.00'de, koalisyon güçlerine ait müsteşarların kaldığı Ayn el-Esed Üssü'ne iki adet füze atıldı. Güvenlik güçlerimiz hemen harekete geçti ve fırlatmaya hazırlanan 10 füzeden 8'ini taşıyan Kia marka araca el koydu. Mühendislik ekiplerimiz durumu kontrol altına aldı" denildi.

Irak Yönetiminden Sert Mesaj

Yapılan açıklamada, Irak'a yönelik iç ve dış saldırıların kabul edilemez olduğu, "Irak'taki askeri üsler ile uluslararası koalisyon danışmanlarının bulunduğu yerleri hedef alan her türlü eylemi reddediyoruz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, güvenlik güçlerinin saldırının faillerine dair önemli bilgilere ulaştığı ve faillerin adalet önüne çıkarılacağı vurgulandı.

Irak hükümeti, ülke topraklarının çatışma alanına dönüşmesini engelleme kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

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