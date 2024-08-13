Irak'ta Yeni Kerkük Valisi Atandı: Rebvar Taha Dönemi Başlıyor

Irak Cumhurbaşkanından Yeni Atama

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Rebvar Taha’ya Kerkük Valisi olarak atayan Cumhuriyet Kararnamesini teslim etti. Bu gelişme, Bağdat Sarayı’nda gerçekleştirilen bir kabulde gerçekleşti.

Oylama ve Seçim Süreci

Kerkük Vilayet Meclisi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)’nden 5, Araplardan 3 ve 1 Hristiyan üye ile birlikte 10 Ağustos'ta Bağdat’ta toplandı. Toplantının ardından yapılan oylamada, Rebvar Taha’nın valilik için desteklendiği duyuruldu.

Protestolar ve Boykotlar

Bu oylamaya Türkmen, Kürdistan Demokrat Partisi ve 3 Arap üyesinin katılmamış olması dikkat çekti. Irak Türkmen Cephesi (ITC), toplantının yasal olmadığını belirterek Yüksek Federal Mahkeme’ye itirazda bulundu. Ayrıca, ITC Kerkük'teki Türkmenleri saat 18.00'de Kerkük Valiliği binası önünde toplanmaya ve karşı duruş sergilemeye davet etti.

Kerkük’teki Siyasi Durum

Kerkük Vilayet Meclisi, toplamda 16 sandalyeden oluşmakta. Yeni atama, bölgedeki siyasi dengeleri etkileyecek gibi görünüyor. Taha'nın valilik görevi, Kerkük’teki etnik gruplar arasındaki gerginlikleri yeniden gündeme getirebilir.