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Irak'taki DEAŞ Operasyonlarında Koalisyon Gücünden 1 Ölü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Irak'taki DEAŞ operasyonlarında bir koalisyon askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:47
Irak'taki DEAŞ Operasyonlarında Koalisyon Gücünden 1 Ölü

Irak'ta Koalisyon Operasyonlarında Kaybedilen Asker

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlarda son bir hafta içinde koalisyon güçlerinden bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CENTCOM'un yaptığı açıklamaya göre, 30 Aralık 2024 ile 6 Ocak 2025 tarihlerinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı koalisyon güçleri tarafından çeşitli ortak operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Açıklamada, Irak'taki operasyonlarda bir koalisyon askerinin yaşamını yitirdiği ve her iki ülkeden birer kişinin yaralandığı belirtildi. CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, yürütülen müşterek operasyonların “terör örgütünün bölgede değişen güvenlik ortamından faydalanmasını önlemek için kritik” olduğunu vurguladı.

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