Irak'Taki Hadisa Katliamının Fotoğrafları İlk Kez Yayınlandı

Hadisa Katliamına Ait Gizli Fotoğraflar Ortaya Çıktı

2005 yılında Irak'ın Hadisa kentinde meydana gelen ve Amerikan askerleri tarafından gerçekleştirilen katliama ait önemli fotoğraflar, New Yorker dergisi tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Bu fotoğraflar, olayda hayatını kaybeden 24 sivili gösteriyor.

Olayın Detayları

19 Kasım 2005 tarihinde Amerikalı askerlerin bulunduğu araç bir saldırıya uğramış ve ardından askerler, bölgedeki evlere girerek sivil halkı hedef almıştır. Katliam, en küçük kurbanı 3 yaşında bir kız çocuğu, en yaşlısı ise 76 yaşındaki bir adam olmak üzere toplam 24 sivilin hayatını kaybetmesine yol açmıştır.

Gizli Kalan Fotoğraflar

New Yorker dergisi, yıllarca gizli tutulan bu fotoğrafların yayınlanması için ABD ordusuna dava açmış ve yaklaşık dört yıl süren hukuki süreç sonunda, bu görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Yayınlanan fotoğraflar arasında 5 yaşındaki Zeynep Yunus Salim adındaki kız çocuğunun başından vurulmuş halde olduğu ve sırtında "11" yazısıyla görülmesi dikkat çekiyor.

Olayın Mağdurları

Fotoğraflarda; Ayda Yasin Ahmed adındaki kadının, çocuklarıyla birlikte kanlar içinde buluştuğu anlar da yer almakta. Aynı zamanda en küçük kurban Ayşe Yunus Salim’in yanağındaki "12" yazısı da dikkat çekiyor. 4 yaşındaki Abdullah'a ise annesi Esma Selman Rasif ile yan yana vurulmuş halde rastlanmıştır.

Hayatta Kalan Tek Şahıs

Katliamın hayatta kalan tek tanığı 11 yaşındaki Safa adındaki çocuk oldu. Olayı sırasında, yatağın yanına gizlenerek kurtulmayı başardı.

Soruşturma ve Sonuçları

Olayın faillerinden biri olan onbaşı Stephen Tatum, soruşturma kapsamında müfettişlere, ateş etmeye başlamadan önce kadın ve çocuk olduğunu fark ettiğini belirtmiş ve yine de ateş etmeye devam ettiğini ifade etmiştir. 2005'teki bu olayla ilgili olarak, yargılanan 4 askerin suçlamalarının düşmesiyle, katliama katılan hiçbir asker ceza almazken, o dönem Savunma Bakanı olan James Mattis ise katliama karışan askerler hakkında olumlu yönde demeç vermiştir.