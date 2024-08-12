Irak'taki Şii Milislerden ABD'ye Sınırsız Karşılık Tehdidi

Irak'taki Şii Milis Grubundan Sert Uyarı

Irak'ta faaliyet gösteren İslami Direniş Koordinasyonu isimli Şii milis grubu, ABD'nin kendilerine saldırması durumunda "sınırsız karşılık vereceklerini" açıkladı.

Tehditler Hız Kesmeden Devam Ediyor

Yapılan yazılı basın bildirisine göre, eğer ABD güçleri Irak'taki unsurlarını hedef alır veya Irak hava sahasını kullanarak İran'a yönelik bir saldırıda bulunursa, bu durum karşısında herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın sınırsız bir şekilde karşılık verileceği belirtildi.

Son Gelişmeler ve Saldırılar

Geçtiğimiz hafta, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin üzerine düzenlenen havadan saldırıda, Ayn el-Esed Üssü'nde 5 Amerikan askeri ve 2 sözleşmeli personel yaralandı. Olayın ardından, yaralıların tedavi süreci hakkında bilgilendirme yapıldı ve tüm yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

“Devrimciler” Saldırıyı Üstlendi

Ayn el-Esed Üssü'ne yönelik saldırıyı “Devrimciler” isimli bir grup üstlendi. Ayrıca İslami Direniş Koordinasyonu, Gazze'deki gerilim nedeniyle ABD ve DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin yer aldığı üslere karşı saldırılarını artırdıklarını duyurdu.