Irak'taki Suriyeli Sığınmacılar PKK/YPG Yüzünden Ülkelerine Dönemiyor

Suriyeli Sığınmacılar Duhok'ta Zor Günler Geçiriyor

Irak'ın Duhok kentinde bulunan Domiz Kampı'ndaki Suriyeli sığınmacılar, PKK/YPG terör örgütünün neden olduğu güvensizlik nedeniyle ülkelerine dönememekten şikayetçidir. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini sevinçle karşılayan bu insanlar, işgal altındaki bölgelerde güvenliğin sağlanmadığı sürece geri dönüşün mümkün olmayacağını vurguluyor.

Hayalindeki Vatan

Kamışlı bölgesinden 13 yıl önce kaçan 35 yaşındaki Muhammed Salih Derviş, “Esed rejiminde 2,5 yıl zorunlu askerlik yaptım ve fırsat bulunca kaçtım. Türkiye, rejimin düşmesine katkıda bulunarak bize iyilik yaptı. Bunun için teşekkür ediyoruz.” diyerek yaşadığı zorlukları dile getiriyor. Derviş, Suriye’de etnik ve dini gruplar arasında bir diyalog olmasını ve Kürtlerin Şam ile ittifak yapmalarını umuyor.

Güvenlik Endişesi ve Evcik Olma Şartı

72 yaşındaki Hediye Ramazan Şahin, “Şimdi Suriye’ye dönemiyoruz çünkü Derik’teki köyden bile çıkamayız. Orada güvenliğin tesis edildiğinden emin olmadan korkuyoruz.” diyerek ülkelerine dönebilmek için güvenli bir ortamın sağlanmasını bekliyor. 70 yaşındaki Emine Ömer, “Vatan daha tatlıdır. Bizim oralar düzeltirse ben memleketime döneceğim.” sözleriyle dönme arzusunu dile getiriyor.

Umutsuzluğa Rağmen Hayaller Devam Ediyor

13 yaşındaki Ahmed Muhammed, Duhok'ta doğmuş olmasına rağmen, memleketi Suriye’ye dönmek istediğini belirtiyor. “Orası bizim anne babamızın vatanı. Esed'in gidişi bizi çok mutlu etti. Suriye'nin düzelmesini, huzur içinde dönmeyi arzuluyorum.” diyerek hayallerini paylaşıyor.

Irak'ın Duhok kentindeki Domiz Kampı'nda kalan Suriyeli sığınmacılar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini mutlulukla karşılarken, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki işgali ve yol açtığı istikrarsızlık ve güvensizlik nedeniyle ülkelerine dönemediklerini belirtiyor.

Irak'ın Duhok kentindeki Domiz Kampı'nda kalan Suriyeli sığınmacılar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini mutlulukla karşılarken, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki işgali ve yol açtığı istikrarsızlık ve güvensizlik nedeniyle ülkelerine dönemediklerini belirtiyor.