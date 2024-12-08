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Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Lideri, Suriye Devrimini Kutladı

Şasuvar Abdulvahid, Suriye'deki Baas rejiminin çökmesini özgürlük ve adalet başlangıcı olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 20:15
Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Lideri, Suriye Devrimini Kutladı

Irak'taki Yeni Nesil Hareketi lideri Şasuvar Abdulvahid, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküşü ve Esed ailesinin yönetiminin sonlanmasıyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı. Abdulvahid, bu tarihi anı özgürlüğün, adaletin ve daha parlak bir geleceğin başlangıcı olarak nitelendirdi.

Abdulvahid, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Suriye halkına on yıllardır süren zulüm ve baskının tarihi sonu için tebrikler." şeklinde ifadeler kullandı. Bu kutlama, Suriye halkının zorlukların üstesinden gelerek yeni bir döneme girmesini umduğunu gösteriyor.

Suriye'deki Çatışmaların Seyri

Suriye’de 27 Kasım'dan itibaren rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmaların artışı dikkat çekti. Bu gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde güç kazandı.

Halk kitlelerinin destek verdiği gruplar, 7 Aralık’ta Şam’a girmeye başladığında, rejim büyük bir kontrol kaybı yaşadı ve çok sayıda bölgeyi kaybetti.

Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından, rejim lideri Esed, başkentten kaçmak zorunda kaldı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarında PKK/YPG’nin işgalinde olan Tel Rıfat’ı özgürleştirdikten sonra, Münbiç’teki terörist hedeflerine yöneldi.

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