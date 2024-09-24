Irak'tan İslam ve Arap Ülkeleri İçin Ortak Zirve Teklifi

Irak'tan Ortak Zirve Çağrısı

Irak'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, "İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi" düzenlenmesi konusunda önemli bir öneride bulundu.

Irak Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, New York'ta Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının katıldığı bir istişare toplantısının gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Toplantıda, Hüseyin, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin bölgede artsan savaş tehditlerini durdurmak için acil adım atmaları gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Saldırganlığına Dikkat Çekildi

Fuad Hüseyin, İsrail'in saldırganlıklarının artış gösterdiğine dikkat çekerek, bu durumu durdurmak ve Tel Aviv yönetimini Lübnan'ın egemenliğine saygı göstermeye zorlamak için diplomatik ve siyasi destek mekanizmalarının harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Irak'ın Lübnan'a verdiği destek ve uluslararası toplumun bölge istikrarı için "acil müdahale" çağrısının devam edeceği belirtildi.