DOLAR
34,81 -0,12%
EURO
36,8 -0,03%
ALTIN
2.981,29 -1,2%
BITCOIN
3.418.410,39 1,61%

Irak'tan İsrail'in Golan Tepeleri İhlaline Sert Tepki

Irak, İsrail'in Golan Tepeleri'nde tampon bölge ihlalini kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 20:30
Irak'tan İsrail'in Golan Tepeleri İhlaline Sert Tepki

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'deki son gelişmeleri bahane ederek işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesini kınadı. Bakanlık, bu eylemin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Uluslararası Hukuk ve Egemenlik Vurgusu

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tampon bölgeyi ele geçirmesinin kınandığı ifade edilerek, Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, istikrar, birlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemi üzerinde duruldu.

BMGK'ya Çağrı

Açıklamadaki mesajda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası topluma, bu saldırının kınanması ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: Türkiye, Tarihe Yön Veriyor
2
Münbiç'te Çocuklar Öcalan'ın Posterini Yerlerde Sürükledi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Burslarında Yenilik ve Suriye Açıklamaları
4
İngiltere, Suriyelilerin Sığınma Taleplerini Askıya Aldı
5
DEM Parti'den 2025 Yılı Bütçesi Açıklamaları
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı Duyurdu
7
Deyrizor'da PKK/YPG Saldırısı: 10 Sivil Hayatını Kaybetti

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!