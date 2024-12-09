Irak'tan İsrail'in Golan Tepeleri İhlaline Sert Tepki

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'deki son gelişmeleri bahane ederek işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesini kınadı. Bakanlık, bu eylemin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Uluslararası Hukuk ve Egemenlik Vurgusu

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tampon bölgeyi ele geçirmesinin kınandığı ifade edilerek, Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, istikrar, birlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemi üzerinde duruldu.

BMGK'ya Çağrı

Açıklamadaki mesajda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası topluma, bu saldırının kınanması ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.