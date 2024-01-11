Irak'tan İzmir'e petrol getiren tankerle bağlantı kurulamıyor

Irak'tan İzmir'in Aliağa limanına petrol taşıyan bir gemiyle, Umman denizinde iletişim kopması yaşandı. Geminin 18'i Filipinli olmak üzere 19 kişilik mürettebatı olduğu öğrenildi. Geminin 145 bin ton petrol yüklü olduğu belirtildi. Irak'tan İzmir'e gelen bir petrol gemisiyle, Umman kıyılarında bağlantı kayboldu.

Irak'tan İzmir'e petrol getiren tankerle bağlantı kurulamıyor
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Irak'tan İzmir'e petrol taşıyan bir gemiyle, Umman denizinde iletişim kopması yaşandı. Yaşanan bu kopukluk gemi ile bağlantının kesilmesi akıllara korku dolu düşünceler getirdi. 

Alınan bilgilere göre geminin 18'i Filipinli olmak üzere 19 kişilik mürettebatı olduğu öğrenildi. 

Gemi, Basra'dan yola çıktığı ve 145 bin ton petrol yüklü olduğu belirtiliyor.

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