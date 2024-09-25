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Irak'tan Lübnan'a Acil Yardım Gönderildi

Irak, Lübnan'a 55 ton tıbbi ve insani yardım gönderdi. Sağlık ekibi ve ilaçlar yaralılara destek sağlamak için yola çıktı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:23
Irak'tan Lübnan'a Acil Yardım Gönderildi

Irak'tan Lübnan'a Tıbbi ve İnsani Yardım

Irak Sağlık Bakanı Salih el-Hasnavi, Lübnan'daki kriz nedeniyle bölgeye 55 ton tıbbi ve insani yardım gönderildiğini açıkladı.

Yardım Paketinin İçeriği

Hasnavi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Lübnan'a yaralıların ihtiyaçlarına yönelik bir sağlık ekibiyle birlikte 15 ton ilaç ve insani yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu. Yardımlar arasında antibiyotikler, kan torbaları, beslenme sıvıları ve cerrahi operasyonlar için gerekli tıbbi materyaller yer alıyor.

Haşdi Şabi'den Yardım

Iraklı Bakan, Haşdi Şabi tarafından da Lübnan'a 40 ton tıbbi yardım gönderildiğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra Lübnan Sağlık Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 15 tonluk ikinci yardım paketinin de planlandığını belirtti.

Göç Dalgası Devam Ediyor

İsrail'den gelen yoğun hava saldırıları sonucunda Lübnan'da büyük bir zayiat yaşandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere toplam 558 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1835 kişinin yaralandığını açıkladı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası sürmekte.

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