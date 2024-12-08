Irak'tan Suriye'ye Destek: Özgür İrade ve Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Irak Hükümeti'nden Suriye için Kritik Açıklamalar

Irak hükümeti, suriye halkının özgür iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini ve Suriye'nin güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ile bağımsızlığının korunmasının önemini vurguladı. Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, 61 yıllık Baas rejiminin ve Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, bu durumun sadece Irak için değil, bölgenin güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Uluslararası İletişim ve İstikrar Çabaları

Avvadi, Irak hükümetinin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve istikrar çabalarını ilerletmek, güvenliği, kamu düzenini ve Suriye halkının can ile mallarını korumak amacıyla dost ülkelerle uluslararası temaslar yürütüldüğünü ifade etti.

Çoğulcu Politika ve İnsan Hakları

Ayrıca, Avvadi, Irak hükümetinin kardeş Suriye halkının menfaatleri doğrultusunda, Suriye'deki tüm bileşenleri kapsayan çoğulcu bir politikanın benimsenmesine yönelik uluslararası çabalara destek verdiğini açıkladı. Suriye'nin kültürel, etnik ve dini çeşitliliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Avvadi, Suriye'nin içişlerine karışılmaması gerektiğinin altını çizerek, bu tür müdahale ve eylemlerin durumu daha fazla çatışmaya ve bölünmeye sürükleyeceğini dile getirdi.