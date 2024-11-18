Irak Ticaret Bakanı Atir Davud: 'Kalkınma Yolu Projesi, Ülkemizin Stratejik Başarısıdır'

Irak'ın Stratejik Projesi: Kalkınma Yolu

Irak Ticaret Bakanı Atir Davud, Türkiye ve Irak arasındaki köklü ticari ilişkilerin önemini vurguladı. Bağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak Genel Ticaret Heyeti Toplantısı'nda konuşan Davud, Kalkınma Yolu Projesi'nin iki ülkenin ve bölgenin kalkınması açısından sahip olduğu stratejik öneme dikkat çekti.

İkili İlişkilerin Derinliği

Davud, ikili ilişkilerin geçmişe dayalı, ortak çıkara dayandığını belirterek, "Irak ve Türkiye birçok alanda temel ve stratejik ortaklar. Ortak ticaret hacmimiz rekor seviyelere ulaştı, bu da aramızdaki ticari ilişkilerin derinliğini gösteriyor," dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Rolü

Türk yatırım şirketlerini Irak'ta yatırım yapmaya teşvik eden projeler hakkında bilgi veren Irak Ticaret Bakanı, Kalkınma Yolu Projesi konusunda şunları kaydetti: "Bu proje, Irak'ın başlattığı en önemli stratejik projedir. Türkiye, yalnızca Irak ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda, iki ülke ve bölgenin kalkınma vizyonunun gerçekleştirilmesinde de önemli bir unsur olup sürecin içerisinde yer almaktadır."

Gelecek Adımlar

Davud ayrıca, Irak-Türkiye Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'nun birinci toplantısının yakın zamanda başlayacağı bilgisini paylaşarak, bu gelişimin ikili ortak çalışmaların kurumsallaşması için önemli bir adım olduğunu belirtti. Ülkedeki altyapı çalışmaları ve ekonomik reformlar üzerinde duran Davud, Türk yatırımcılara projelerde yer almaları çağrısını yineledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.