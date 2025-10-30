Irak Ticaret Bakanı'ndan Türk şirketlerine Irak'ta yatırım çağrısı

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman, Türk şirketlerini Bağdat ve tüm Irak'ta daha fazla yatırım yapmaya çağırdı; ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 15:47
Selman: İki taraf ekonomik ilişkileri en yüksek düzeyde sürdürmede kararlı

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman, Türkiye ile ekonomik bağların güçlendirilmesinin önemini vurgulayarak, Türk şirketlerini Irak'ta daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

Selman, Bağdat'ı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası, Bağdat Faur Merkezi'ndeki Irak-Türk İhraç Ürünleri Fuarını gezdi ve basına açıklamalarda bulundu.

Selman, Bakan Bolat için "pratik bir yetkili" ifadesini kullanarak, fuarın düzenlenmesini titizlikle takip ettiğini kaydetti.

"Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin en yüksek düzeyde sürdürülmesinde iki taraf da kararlı." diyen Selman, bu ilişkilerin Türk özel sektörü aracılığıyla daha üst seviyelere taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

Irak Ticaret Bakanı Selman, Türk şirketlerine yönelik çağrısını şu sözlerle dile getirdi: "Türk şirketlerinin Bağdat ve tüm Irak'ta daha fazla varlık göstermesini istiyor ve diliyoruz. Irak özel sektörünün de Türkiye'de hazır bulunmasını temenni ederiz. Bu bir başlangıçtır, gelecekte daha iyi şeyler olacak."

Selman'ın açıklamaları, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik mesaj niteliği taşıyor ve önümüzdeki dönemde artan ekonomik temasların işaretini veriyor.

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman ve Bağdat'ı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, (ortada)...

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman ve Bağdat'ı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, (ortada) Bağdat Fuar Merkezi'ndeki Irak-Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nı gezdi. Bakan Bolat, burada açıklamalarda bulundu.

