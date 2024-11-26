DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,42 -0,25%
ALTIN
2.920,76 -0,07%
BITCOIN
3.241.054,84 1,17%

Irak-Türkiye Ekonomik Entegrasyonu: Kalkınma Yolu Projesiyle Güçleniyor

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Hişam el-Alevi, Kalkınma Yolu Projesi'nin iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu artıracağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:36
Irak-Türkiye Ekonomik Entegrasyonu: Kalkınma Yolu Projesiyle Güçleniyor

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Hişam el-Alevi, Kalkınma Yolu Projesi ile Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik entegrasyonun güçleneceğini açıkladı.

Alevi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayındaki Irak ziyareti ile Irak Başbakanı Mohammed Şiya al-Sudani ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Türkiye'ye düzenlediği ziyaretlerin, iki ülke arasındaki ortak ilişkilerin gelişimine katkıda bulunduğunu ifade etti.

İkili İlişkilerin Geçmişi ve Ortak Projeler

Alevi, "Irak ve Türkiye ilişkileri önemli ve çeşitlilik arz ediyor. Bu ilişkiler, kadim ortak tarih ve kültür ile karşılıklı menfaat geçmişine dayanıyor." dedi. İki ülkenin birçok alanda birlikte çalışma gerçekleştirdiğini belirten Alevi, ortak mutabakat zaptlarının imzalanmasının karşılıklı çıkarların pekiştirilmesine olanak tanıdığını vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesinin Önemi

Alevi, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve bölgedeki diğer ülkeler için büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Bu projeden en çok yararlanacak ülkelerin başında Irak ve Türkiye geliyor. Ayrıca, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İran, Güney Doğu Asya ve bazı Avrupa ülkeleri de bu projeden faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Alevi, "Kalkınma Yolu Projesi, Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirecek. Aynı zamanda bu ülkeler arasında malların ve insanların taşınmasını kolaylaştıracak. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak vizyonun gerçekleştirilmesi için karşılıklı üst düzey ziyaretler sürdürülecek." diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek
2
Akdeniz Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rolü Vurgulandı
3
Filipinler'de Duterte'ye Suikast Tehdidi Celp Gönderildi
4
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Hizbullah ile Ateşkes Anlaşmasına Karşı Çıkıyor
5
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Toplantısı Müjdesi
6
TİSK'in Ortak Yarınlar Ödül Programı Oylama Süreci Başladı
7
Gaziantep'te kaybolan Dudu Göğebakan'ın cansız bedeni bulundu

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları