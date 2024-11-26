Irak-Türkiye Ekonomik Entegrasyonu: Kalkınma Yolu Projesiyle Güçleniyor

Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Hişam el-Alevi, Kalkınma Yolu Projesi ile Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik entegrasyonun güçleneceğini açıkladı.

Alevi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayındaki Irak ziyareti ile Irak Başbakanı Mohammed Şiya al-Sudani ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Türkiye'ye düzenlediği ziyaretlerin, iki ülke arasındaki ortak ilişkilerin gelişimine katkıda bulunduğunu ifade etti.

İkili İlişkilerin Geçmişi ve Ortak Projeler

Alevi, "Irak ve Türkiye ilişkileri önemli ve çeşitlilik arz ediyor. Bu ilişkiler, kadim ortak tarih ve kültür ile karşılıklı menfaat geçmişine dayanıyor." dedi. İki ülkenin birçok alanda birlikte çalışma gerçekleştirdiğini belirten Alevi, ortak mutabakat zaptlarının imzalanmasının karşılıklı çıkarların pekiştirilmesine olanak tanıdığını vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesinin Önemi

Alevi, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak ve bölgedeki diğer ülkeler için büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Bu projeden en çok yararlanacak ülkelerin başında Irak ve Türkiye geliyor. Ayrıca, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İran, Güney Doğu Asya ve bazı Avrupa ülkeleri de bu projeden faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Alevi, "Kalkınma Yolu Projesi, Irak ve Türkiye arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirecek. Aynı zamanda bu ülkeler arasında malların ve insanların taşınmasını kolaylaştıracak. İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak vizyonun gerçekleştirilmesi için karşılıklı üst düzey ziyaretler sürdürülecek." diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.