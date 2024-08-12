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Irak Türkmen Cephesi Kerkük Yerel Yönetimini Protesto Edecek

ITC, Türkmenlerin temsili olmadan oluşturulan Kerkük yerel idaresine karşı protesto düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:54
Irak Türkmen Cephesi Kerkük Yerel Yönetimini Protesto Edecek

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük'te Protesto Düzenliyor

Irak Türkmen Cephesi, Türkmenlerin yeterince temsil edilmediği yeni Kerkük valiliği ve vilayet meclisinin oluşumuna karşı protesto çağrısında bulundu. ITC, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta gerçekleştirilen valilik ve meclis başkanlığı seçimlerinin Türkmenlerin sesini hiçe saydığını belirtti.

İtiraz ve Yapılan Çağrı

ITC, protesto gösterilerinin yarın akşam Kerkük valilik binası önünde gerçekleştirileceğini, ayrıca Bağdat’taki toplantıyı ve yapılan oylama sonucunu tanımadıklarını duyurdu. Açıklamada, Türkmenlerin haklarının ihlal edilmesine son verilmesi için tüm Türkmenlerin gösteriye katılması istenirken, bu haksızlığın karşısında durulması gerektiği vurgulandı.

Oylama Süreci ve Sonuçları

Öte yandan, Kerkük Vilayet Meclisi, 10 Ağustos tarihi itibarıyla yapılan oylamada 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3 Arap ve bir Hristiyan üyesinin katılımıyla valilik ve meclis başkanlığı için seçim gerçekleştirmişti. Oylamayı boykot eden Türkmen ve diğer temsilcilerin bu duruma karşı tepkileri sürerken, KYB'den gelen açıklamaya göre Rebvar Taha'nın valiliğe seçildiği belirtildi.

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