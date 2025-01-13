Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Salihi, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldığını açıkladı.

Bu etkinlik, yıl boyunca çekilen etkileyici fotoğrafların seçilmesine olanak tanıyor ve kamuoyunun beğenisine sunuluyor. Salihi'nin katılımı, Türkmen topluluğunda bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekiyor.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.