Irak Türkmen Cephesi'nden PKK Kararına Destek

Irak Türkmen Cephesi'nden Destek Açıklaması

Irak Türkmen Cephesi, Irak hükümetinin PKK'yı "yasaklı örgüt" olarak ilan etmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Başbakan Sudani'nin Talimatının Önemi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, resmi yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılmasına yönelik bir talimat verdi. Bu karar, Irak Türkmen Cephesi tarafından memnuniyetle karşılandı.

ITC Başkanı Hasan Turan'dan Açıklama

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Başbakan Sudani'nin talimatının büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Turan, bu adımın Irak'ın terörle mücadelesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirtirken, "Her zaman vurgu yaptığımız terörle mücadeleye bu adımın önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Bölge İçin İstikrar Sağlayacak

Turan, Başbakan Sudani'nin terörle mücadele kapsamında attığı bu adımın sadece Irak için değil, aynı zamanda bölgenin istikrarı üzerinde de olumlu etkiler yaratacağını vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, Irak hükümeti PKK'yı resmi olarak "yasaklı örgüt" ilan etmişti.