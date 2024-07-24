Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Irak Türkmen Cephesi'nden PKK Kararına Destek

Irak Türkmen Cephesi, PKK'nın 'yasaklı örgüt' ilan edilmesini olumlu değerlendirerek terörle mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 00:05
Irak Türkmen Cephesi'nden PKK Kararına Destek

Irak Türkmen Cephesi'nden Destek Açıklaması

Irak Türkmen Cephesi, Irak hükümetinin PKK'yı "yasaklı örgüt" olarak ilan etmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Başbakan Sudani'nin Talimatının Önemi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, resmi yazışmalarda PKK için "yasaklı örgüt" ifadesinin kullanılmasına yönelik bir talimat verdi. Bu karar, Irak Türkmen Cephesi tarafından memnuniyetle karşılandı.

ITC Başkanı Hasan Turan'dan Açıklama

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Başbakan Sudani'nin talimatının büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Turan, bu adımın Irak'ın terörle mücadelesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirtirken, "Her zaman vurgu yaptığımız terörle mücadeleye bu adımın önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Bölge İçin İstikrar Sağlayacak

Turan, Başbakan Sudani'nin terörle mücadele kapsamında attığı bu adımın sadece Irak için değil, aynı zamanda bölgenin istikrarı üzerinde de olumlu etkiler yaratacağını vurguladı.

Hatırlanacağı üzere, Irak hükümeti PKK'yı resmi olarak "yasaklı örgüt" ilan etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Tek işleme cüzdan dolduran kampanya! 30.000 TL trink ödenecek

Kimse tadını sevmiyordu! Tansiyon ve diyabetin baş düşmanı çıktı

Gençlere tek seferlik 18.702 TL harçlık! Milyonlarca kişi faydalanacak

Araç sahipleri sonunda oh çekecek! Akaryakıta okkalı indirim geliyor

Aracına yakıt almak isteyen hemen bunu yapıyor! Anında 240 TL para idesi

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız