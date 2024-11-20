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Irak Türkmen Cephesi Nüfus Sayımı Öncesi İhlalleri Duyurdu

Irak Türkmen Cephesi, genel nüfus sayımı öncesinde Kerkük'te yaşanan ihlalleri ve demografik değişim endişelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 01:07
Irak Türkmen Cephesi Nüfus Sayımı Öncesi İhlalleri Duyurdu

Irak Türkmen Cephesi'nden Kritik Açıklama

Irak Türkmen Cephesi, Irak genelinde gerçekleştirilecek olan nüfus sayımı öncesinde bazı ihlallerin meydana geldiğini belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, Erbil ve Süleymaniye şehirlerinden Kerkük'e yönlendirilen yüzlerce ailenin varlığına dikkat çekildi.

Nüfus Sayımında Kerkük Öne Çıkıyor

Açıklamada, nüfus sayımının özel olarak Kerkük üzerindeki etkilerinin dikkatle takip edildiği belirtilirken, yüzlerce ailenin Kerkük şehir merkezine giriş yaptığı kaydedildi. Bu durumun ardından Kerkük'teki giriş kontrol noktalarında yoğun bir araç trafiği olduğu vurgulandı.

Gerçek Kimlik ve Demografi Riski

Yeni gelen ailelerin Kerküklü olmadığı tespit edilmesi, durumun ciddiyetini artırıyor. Açıklamada, bu tür girişimlerin Kerkük'ün gerçek kimliğini ve demografisini değiştirmeye yönelik olduğu ifade edildi. Irak Türkmen Cephesi, bu konudaki sessizliklerinin mümkün olmadığını belirterek, Irak Federal Mahkemesi ve Irak hükümetinin gereken adımları atmasını talep etti.

Nüfus Sayımı Tarihleri

Irak genelinde, 20-21 Kasım tarihleri arasında genel nüfus sayımı yapılacağı planlanıyor. Bu süreçte yaşanan gelişmeler, Kerkük ve çevresi için büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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