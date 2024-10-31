DOLAR
34,27 0,04%
EURO
37,3 -0,17%
ALTIN
3.021,24 1,61%
BITCOIN
2.418.793,97 2,89%

Irak Ulaştırma Bakanı, Kalkınma Yolu Projesi için Mutabakat Deklarasyonunu Açıkladı

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Kalkınma Yolu Projesi için önemli bir mutabakat deklarasyonu duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 19:05
Irak Ulaştırma Bakanı, Kalkınma Yolu Projesi için Mutabakat Deklarasyonunu Açıkladı

Kalkınma Yolu Projesi'nde Yeni Adım

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, bölgedeki çeşitli ülkelerin ulaştırma bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından Kalkınma Yolu Projesi için varılan mutabakatı duyurdu.

Koordinasyon Kurulu Oluşturulacak

Muhaybis, toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulaştırma bakanlarının projenin etkin yönetimi için koordinasyon kurulu oluşturulmasını karara bağladıklarını belirtti.

Önemli Hedefler Belirledi

Bahsedilen mutabakat deklarasyonunda şu unsurlar öne çıktı:

  • Ortak İşbirliği: Taraf ülkeler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi.
  • Uygulama ve Koordinasyon: Proje kapsamındaki tüm çalışmaların etkinliğinin arttırılması.
  • Bilgi Paylaşımı: Ülkelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşması yönünde teşvik edilmesi.
  • Uluslararası İşbirliği: Küresel kuruluşlarla ortak işbirliklerinin oluşturulması.
  • Taşımacılığı İncelemek: Mal ve yolcu taşımacılığı konularında ortak çalışma yürütülmesi.
  • Uluslararası Koridor Oluşturma: Kalkınma Yolu'nun etkili bir kara taşımacılığı koridoru olarak geliştirilmesi hedefi.

Toplantıya Katılanlar

Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra toplantıya BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ve Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Çubuk'ta Yangın: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Irak Ulaştırma Bakanı, Kalkınma Yolu Projesi için Mutabakat Deklarasyonunu Açıkladı
3
'Sen Türkülerini Söyle' Yeni Sezonuyla TRT 1'de Başlıyor
4
TCG Anadolu ve NATO Deniz Görev Grubu-2 Eğitim Faaliyetleri
5
Diyarbakır'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
6
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Başladı
7
Batı Şeria'daki İsrail Baskınında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı