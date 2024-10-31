Irak Ulaştırma Bakanı, Kalkınma Yolu Projesi için Mutabakat Deklarasyonunu Açıkladı

Kalkınma Yolu Projesi'nde Yeni Adım

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, bölgedeki çeşitli ülkelerin ulaştırma bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından Kalkınma Yolu Projesi için varılan mutabakatı duyurdu.

Koordinasyon Kurulu Oluşturulacak

Muhaybis, toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulaştırma bakanlarının projenin etkin yönetimi için koordinasyon kurulu oluşturulmasını karara bağladıklarını belirtti.

Önemli Hedefler Belirledi

Bahsedilen mutabakat deklarasyonunda şu unsurlar öne çıktı:

Ortak İşbirliği: Taraf ülkeler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi.

Taraf ülkeler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi. Uygulama ve Koordinasyon: Proje kapsamındaki tüm çalışmaların etkinliğinin arttırılması.

Proje kapsamındaki tüm çalışmaların etkinliğinin arttırılması. Bilgi Paylaşımı: Ülkelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşması yönünde teşvik edilmesi.

Ülkelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşması yönünde teşvik edilmesi. Uluslararası İşbirliği: Küresel kuruluşlarla ortak işbirliklerinin oluşturulması.

Küresel kuruluşlarla ortak işbirliklerinin oluşturulması. Taşımacılığı İncelemek: Mal ve yolcu taşımacılığı konularında ortak çalışma yürütülmesi.

Mal ve yolcu taşımacılığı konularında ortak çalışma yürütülmesi. Uluslararası Koridor Oluşturma: Kalkınma Yolu'nun etkili bir kara taşımacılığı koridoru olarak geliştirilmesi hedefi.

Toplantıya Katılanlar

Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra toplantıya BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ve Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti de katıldı.