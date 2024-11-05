Irak ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri İnceledi

Irak ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin Ana Maddeleri

Irak Dışişleri Bakanlığı, yapılan görüşme ile ilgili bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, iki bakanın bölgeyle ilgili güncel konuları ele aldıkları belirtildi.

Orta Doğu’daki Güvenlik Tehditleri

Bakan Hüseyn, görüşmede özellikle İsrail'in Gazze ve Lübnan üzerindeki saldırılarının Orta Doğu'ya yayılmasının önlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Irak'ın bu tür saldırılarda hava sahasını kullanmaya izin vermeyeceğini tekrarladı.

COP29 Konferansı Üzerine Değerlendirme

Ayrıca, Irak Dışişleri Bakanı, 11-22 Kasım tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) hakkında da bilgiler paylaşarak, bu etkinliğin önemine değindi.