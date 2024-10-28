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Irak ve Çin Arasında Petrol ve Gaz Geliştirme Anlaşması

Irak, petrol ve gaz sahalarını geliştirmek için Çin ile önemli bir anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:10
Irak ve Çin Arasında Petrol ve Gaz Geliştirme Anlaşması

Irak ve Çin Arasında Tarihi Anlaşma

Irak, ülkedeki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi amacıyla Çin ile anlaşma imzaladı. Irak Petrol Bakanlığı, bu konuda resmi bir açıklama yaptı.

Anlaşmanın Detayları

Açıklamaya göre, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani öncülüğünde, Çinli şirketlerle petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi için nihai anlaşmalar gerçekleştirildi.

Geliştirme Çalışmaları ve Üretim Kapasitesi

Bu anlaşma çerçevesinde, günlük üretim kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Toplamda, 800 ile 850 metreküp gaz ve 750 bin varil ham petrol olarak tahmin edilen üretim miktarlarının yükseltilmesi planlanmaktadır.

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