Irak ve İran Arasında 14 Mutabakat Zaptı İmzalandı

Önemli İstişareler ve İşbirlikleri

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak'ı ziyaret ederek iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini öngören 14 mutabakat zaptına imza attı. Bu önemli gelişme, Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Pezeşkiyan'ın katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıda gerçekleşti.

İmzalanan Mutabakatlar

İmzalanan mutabakat zaptları, askeri ve güvenlik güçlerinin eğitimi, spor ve gençlik, kültürel işbirlikleri ile tarihi eserlerin korunması gibi çeşitli alanları kapsıyor. Ayrıca iletişim ve telekomünikasyonda da ortak projeler geliştirmek amacıyla anlaşmalar yapıldı.

Diğer İşbirliği Alanları

Irak ve İran arasında dini turizm, serbest bölgelerde ekonomik işbirliği, tarım, doğal kaynaklar ile postacılığın geliştirilmesi, sosyal güvenlik, teknik eğitim ve nitelikli iş gücünün arttırılması gibi diğer önemli konularda da mutabakatlar imzalandı. Ayrıca, Irak-İran ticaret odalarının işleyişi üzerinde de ortaklaşa çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

Pezeşkiyan'ın Ziyareti

Pezeşkiyan, göreve geldikten sonraki ilk uluslararası ziyaretini Irak'a gerçekleştirdi ve burada Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Aynı zamanda, Meclis Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mohsin Mendelavi ve diğer siyasi liderlerle de görüşmeler yaptı. İki gün sürecek olan ziyaret kapsamında, Necef, Kerbela, Basra, Erbil ve Süleymaniye gibi önemli şehirleri ziyaret etmeyi planlıyor.