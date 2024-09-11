Irak ve İran Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Amacıyla Görüşme

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Bağdat'ta bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve önemli bölgesel gelişmeleri değerlendirildi.

Tarihsel ve Güçlü İlişkiler

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Reşid, iki ülkenin ilişkilerinin tarihsel derinliğine vurgu yaparak, İran'ın Irak için kritik bir komşu olduğunu belirtti. Bu ilişkinin bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu ifade etti.

Güvenlik ve Çevre İşbirliği

Reşid, terörle mücadelede ortak işbirliğinin artırılması önemine dikkat çekerek, sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki gerilimleri azaltmak için işbirliğini teşvik etti. Ayrıca, iklim değişikliği ve su paylaşımı konularında ortak hareket etmenin de gerekliliğini vurguladı.

Filistin Meselesine Duyarlılık

Abdullatif Reşid, İsmail Heniyye'nin ölümünü kınayarak, Irak'ın Filistin halkının haklarını destekleyen net tutumunu dile getirdi. Bunun yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve abluka uygulamalarını da eleştirdi.

Ortak Çalışmalar ve Stratejik Programlar

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak ile sağlık, çevre, sanayi, güvenlik ve turizm alanlarında işbirliği için bir komite kurulmasını önerdi. Ayrıca, iki ülkenin işbirliği mekanizmalarını güçlendirmek için daha fazla fırsatlar arayacağını açıkladı.

İlk Yurt Dışı Ziyareti

Mesud Pezeşkiyan, Irak’ta ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş ve Bağdat’ta Muhammed Şiya es-Sudani ile de görüşmüştür. Ziyaretinin ardından Necef, Kerbela, Basra ve Erbil’i de ziyaret etmeyi planlıyor.