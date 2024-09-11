DOLAR
34,01 0,12%
EURO
37,62 -0,35%
ALTIN
2.757,98 -0,18%
BITCOIN
1.924.438,59 1,86%

Irak ve İran Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

Irak ve İran Cumhurbaşkanları, ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele almak için Bağdat'ta bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:11
Irak ve İran Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi Amacıyla Görüşme

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Bağdat'ta bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve önemli bölgesel gelişmeleri değerlendirildi.

Tarihsel ve Güçlü İlişkiler

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Reşid, iki ülkenin ilişkilerinin tarihsel derinliğine vurgu yaparak, İran'ın Irak için kritik bir komşu olduğunu belirtti. Bu ilişkinin bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu ifade etti.

Güvenlik ve Çevre İşbirliği

Reşid, terörle mücadelede ortak işbirliğinin artırılması önemine dikkat çekerek, sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki gerilimleri azaltmak için işbirliğini teşvik etti. Ayrıca, iklim değişikliği ve su paylaşımı konularında ortak hareket etmenin de gerekliliğini vurguladı.

Filistin Meselesine Duyarlılık

Abdullatif Reşid, İsmail Heniyye'nin ölümünü kınayarak, Irak'ın Filistin halkının haklarını destekleyen net tutumunu dile getirdi. Bunun yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve abluka uygulamalarını da eleştirdi.

Ortak Çalışmalar ve Stratejik Programlar

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak ile sağlık, çevre, sanayi, güvenlik ve turizm alanlarında işbirliği için bir komite kurulmasını önerdi. Ayrıca, iki ülkenin işbirliği mekanizmalarını güçlendirmek için daha fazla fırsatlar arayacağını açıkladı.

İlk Yurt Dışı Ziyareti

Mesud Pezeşkiyan, Irak’ta ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş ve Bağdat’ta Muhammed Şiya es-Sudani ile de görüşmüştür. Ziyaretinin ardından Necef, Kerbela, Basra ve Erbil’i de ziyaret etmeyi planlıyor.

İLGİLİ HABERLER

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Baba Kızını Silahla Öldürdü
2
Hamza Dağ Niğde'de CHP'yi Eleştirdi: 'Erken Seçim Gündemimiz Yok'
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistin Bayrağına Saldırdı
4
Çatalca'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bakan Tekin Kocaeli'de Gençlerle Buluştu
6
Norveç'ten Türkiye'ye Savunma Sanayi Kısıtlamalarının Kaldırılması
7
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü