Irak ve İran Dışişleri Bakanları Savaşın Yayılmasına İzin Vermeyeceklerini Açıkladı

Enerji Krizi ve Terör Tehditleri

Hüseyin, savaş çıkması halinde Körfez'deki deniz nakliye yollarının ve Hürmüz Boğazı'nın da olumsuz etkilenebileceği, bu durumun uluslararası alanda bir enerji krizi yaratabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, yeni bir çatışmanın ve terörist faaliyetlerin yeniden hayata geçebileceğine dikkat çekti.

Erakçi'nin Açıklamaları