Irak ve İran Dışişleri Bakanları Savaşın Yayılmasına İzin Vermeyeceklerini Açıkladı

Irak ve İran Arasındaki Diplomatik Görüşmeler
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yaptığı açıklamada, "İran'a yönelik herhangi bir saldırıda Irak hava sahasının kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, iki bakan, bölgedeki gerginlikler hakkında değerlendirmede bulundu. Hüseyin, "Biz Irak hükümeti olarak savaş kararı almış değiliz. Savaş ve barış kararları, Meclis, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahlindedir" İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına dikkat çeken Hüseyin, "Savaşın İran'a uzaması, bölge için büyük bir tehdit oluşturur" Hüseyin, savaş çıkması halinde Körfez'deki deniz nakliye yollarının ve Hürmüz Boğazı'nın da olumsuz etkilenebileceği, bu durumun uluslararası alanda bir enerji krizi yaratabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, yeni bir çatışmanın ve terörist faaliyetlerin yeniden hayata geçebileceğine dikkat çekti. Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise bölgedeki gerilimlerin tırmandırılmasından yana olmadıklarını ifade etti. "Tahran, savaşın ve olayların artmasından yana değil. Irak hava sahasının saldırı için kullanılmaması ve bu konudaki kararlılıkları için Irak hükümetine teşekkür ediyoruz" Erakçi'nin, Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüşerek ülkesine dönmesi bekleniyor.
Bakanların Görüşmesi
Irak’ın Savaş Kararı ve Tehditler
Enerji Krizi ve Terör Tehditleri
Erakçi'nin Açıklamaları
Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, iki bakan, bölgedeki gerginlikler hakkında değerlendirmede bulundu.
Hüseyin, "Biz Irak hükümeti olarak savaş kararı almış değiliz. Savaş ve barış kararları, Meclis, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahlindedir" İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına dikkat çeken Hüseyin, "Savaşın İran'a uzaması, bölge için büyük bir tehdit oluşturur" Hüseyin, savaş çıkması halinde Körfez'deki deniz nakliye yollarının ve Hürmüz Boğazı'nın da olumsuz etkilenebileceği, bu durumun uluslararası alanda bir enerji krizi yaratabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, yeni bir çatışmanın ve terörist faaliyetlerin yeniden hayata geçebileceğine dikkat çekti. Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise bölgedeki gerilimlerin tırmandırılmasından yana olmadıklarını ifade etti. "Tahran, savaşın ve olayların artmasından yana değil. Irak hava sahasının saldırı için kullanılmaması ve bu konudaki kararlılıkları için Irak hükümetine teşekkür ediyoruz" Erakçi'nin, Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüşerek ülkesine dönmesi bekleniyor.
İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına dikkat çeken Hüseyin, "Savaşın İran'a uzaması, bölge için büyük bir tehdit oluşturur" Hüseyin, savaş çıkması halinde Körfez'deki deniz nakliye yollarının ve Hürmüz Boğazı'nın da olumsuz etkilenebileceği, bu durumun uluslararası alanda bir enerji krizi yaratabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, yeni bir çatışmanın ve terörist faaliyetlerin yeniden hayata geçebileceğine dikkat çekti. Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise bölgedeki gerilimlerin tırmandırılmasından yana olmadıklarını ifade etti. "Tahran, savaşın ve olayların artmasından yana değil. Irak hava sahasının saldırı için kullanılmaması ve bu konudaki kararlılıkları için Irak hükümetine teşekkür ediyoruz" Erakçi'nin, Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüşerek ülkesine dönmesi bekleniyor.
Hüseyin, savaş çıkması halinde Körfez'deki deniz nakliye yollarının ve Hürmüz Boğazı'nın da olumsuz etkilenebileceği, bu durumun uluslararası alanda bir enerji krizi yaratabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, yeni bir çatışmanın ve terörist faaliyetlerin yeniden hayata geçebileceğine dikkat çekti.
Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise bölgedeki gerilimlerin tırmandırılmasından yana olmadıklarını ifade etti. "Tahran, savaşın ve olayların artmasından yana değil. Irak hava sahasının saldırı için kullanılmaması ve bu konudaki kararlılıkları için Irak hükümetine teşekkür ediyoruz" Erakçi'nin, Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüşerek ülkesine dönmesi bekleniyor.
Erakçi'nin, Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüşerek ülkesine dönmesi bekleniyor.