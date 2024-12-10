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Irak ve Katar Liderleri, Suriye'deki Durumu Değerlendirdi

Irak Başbakanı ve Katar Emiri, Suriye'deki gelişmeler ve bölge güvenliği üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 00:01
Irak ve Katar Liderleri, Suriye'deki Durumu Değerlendirdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suriye'deki iç durumu ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Irak Başbakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki liderin, Suriye'nin birlik ve egemenliğinin korunmasına yönelik koordinasyonun önemine dair mutabık kaldığı vurgulandı.

Söz konusu görüşmelerde, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra bu durumun bölge üzerindeki etkileri de dikkate alındı. Söz konusu liderlerin, Suriye halkının etnik, dini, kültürel ve sosyal çeşitliliklerine saygı gösterilmesi gerektiği konusundaki ortak görüşleri ifade edildi.

Ayrıca, Suriye ve çevresinde güvenlik ile istikrarı artıracak her türlü çabaya destek verilmesi gerektiğine de vurgu yapıldı.

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