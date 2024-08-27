Irak ve NATO Arasında Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi

Irak ve NATO'dan Önemli Adım

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Irak ve NATO arasında Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısı yapıldı. Toplantı, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci liderliğinde gerçekleştirildi.

Güvenlik İşbirliği ve Orta Vadeli Hedefler

Toplantıda, Irak güvenlik güçlerinin kapasitesinin artırılması, sınır güvenliği, uyuşturucu ve terörle mücadele konuları ele alındı. Ayrıca, Suriye'deki Hol Kampı meselesi de gündeme geldi.

NATO'nun Rolü ve İşbirliği Vurgusu

Araci, NATO'nun Irak'taki misyonunun askerî değil, müsteşarlık düzeyinde olduğunu ve Irak'ın güvenliği için işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti. NATO temsilcileri, Irak'ın bölgedeki güvenlik için kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Gelecek Toplantılar

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı, gelecek Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısının Bağdat'ta yapılmasını talep etti.