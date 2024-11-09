Irak ve Suriye'de 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlar sonucunda, 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonlarına değinildi.

Operasyon Detayları

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG'li teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin gerektiği her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz bir şekilde süreceğini vurguladı.