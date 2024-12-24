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Irak ve Suriye'de 4 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG'li teröristin Irak ve Suriye'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:08
Irak ve Suriye'de 4 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'de Terör Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Detaylar Ortaya Çıktı

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ara, bul, yok et" ifadesiyle operasyonun detaylarını aktardı. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Bakanlık, teröristlerin, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklarını belirtti.

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