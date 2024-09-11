Irak ve Suriye'de 6 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'deki Operasyonlar

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bu önemli gelişme, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.

Operasyon Detayları

Açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kapsamında sürdürdüğü operasyonlar hakkında bilgiler verildi. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde ise 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Terörle Mücadele Vurgusu

Açıklamanın devamında, terörün kökünü kazımak adına öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonların gerçekleştirileceği vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla kararlılıkla mücadele edeceği ifade edildi.