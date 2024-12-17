Irak ve Suriye'de 6 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'de Terörle Mücadele Sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın açıklamasında, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ayrıca, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam." vurgusu yapıldı.