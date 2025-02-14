Irak ve Suriye'de 7 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

İkili Operasyonlarla Terörle Mücadele
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 3, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Detaylar ve Operasyon Stratejisi
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'deki operasyonlarına hız kesmeden devam etmektedir," ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonların süreceği vurgulandı.