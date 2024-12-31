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Irak ve Suriye'de 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:48
Irak ve Suriye'de 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, tüm yıl boyunca sürdürdüğü terörle mücadele faaliyetlerinin 2024'ün son saatlerinde de hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Etkin Mücadele Sonuç Veriyor

Açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılığına dikkat çekerken, bölgedeki güvenlik durumunu olumlu etkilediği belirtiliyor.

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