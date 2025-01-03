Irak ve Suriye'de 9 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde Hava Harekâtı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların detayları paylaşıldı. İlgili açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği" belirtildi.

MSB, terörü kaynağında yok etmek amacıyla hız kesmeden devam eden operasyonların süreceğini vurguladı. Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.