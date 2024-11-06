DOLAR
34,23 0,15%
EURO
36,81 1,98%
ALTIN
2.994,63 0,85%
BITCOIN
2.526.755,74 -6,28%

Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:57
Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe

Irak ve Suriye'de Teröristlere İşlem

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada Neler Var?

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, "teröristlerin havadan ve karadan vurulmasına devam edildiği" ifade edilmiştir. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Ek olarak, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sonuç

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele kapsamında kararlı adımlar atmaya devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Biga'da Orman Yangınına Müdahale
2
Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Başladı
3
Bahçelievler'deki Özel Okulda Yangın: Durum Kontrol Altında
4
Karadeniz'de Yosunlardan Biyoplastik ve Gübre Üretimi
5
Aksakal, Bülent Ecevit'i Anarken Demokratik Solun Değerlerine Vurgu Yaptı
6
Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe
7
İsrail Güçlerinden Gazze'ye Bombardıman: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?