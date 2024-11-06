Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe

Irak ve Suriye'de Teröristlere İşlem

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada Neler Var?

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, "teröristlerin havadan ve karadan vurulmasına devam edildiği" ifade edilmiştir. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Ek olarak, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele kapsamında kararlı adımlar atmaya devam etmektedir.