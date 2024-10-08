Irak ve Suriye'deki Terörle Mücadelede Yeni Başarı

Irak ve Suriye'de Terörle Mücadele Devam Ediyor

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Başarı

Bakanlıktan gelen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Özellikle Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Fırat Kalkanı Bölgesindeki Başarı

Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin de operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kararlılık Mesajı

Bakanlık, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceğini bildirdi. Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda devam edeceği vurgulandı.