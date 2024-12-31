Irak ve Suriye Dışişleri Bakanları Telefondan Görüştü

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile telekonferans üzerinden önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Bakan Hüseyin, mevkidaşı Şeybani'yi yeni görevinden dolayı kutladı.

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında, iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi yer aldı. Açıklamada, Irak ve Suriye'nin güvenliği ile istikrarının, iki ülke ilişkilerine bağlı olduğu vurgulandı.

Bakan Hüseyin, özellikle Irak-Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'ın yeniden varlık göstermeye başladığını belirtirken, bu tehdidin sona erdirilmesi adına iki ülkenin işbirliğinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, Bakan Şeybani de, iki ülkenin güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ'ın varlığına son vermek için Suriye'nin Irak ile işbirliğine tamamen hazır olduğunu dile getirdi.