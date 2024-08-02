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Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 12:20
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde Önemli Operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Irak'ın kuzeyinde 4 ve Suriye'nin kuzeyinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli!" ifadesine yer verdi.

Operasyonların Detayları

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist de aynı şekilde hedef alındı.

Bu operasyonlar, bölgedeki terör unsurlarına karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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