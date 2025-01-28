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Irak ve Suriye’nin Kuzeyinde 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:24
Irak ve Suriye’nin Kuzeyinde 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın yaptığı resmi açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

İlgili açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceği vurgulandı.

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