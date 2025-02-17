Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki teröristleri etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:54
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'de Terörle Mücadele İki Yeni Başarı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristin yanı sıra Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etme konusunda azimliyiz, kararlıyız" ifadesine yer verildi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki terörist unsurlara karşı etkin mücadelesinin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. Mücadelenin her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ettiği ifade edildi.

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