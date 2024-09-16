Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye Operasyonları

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan operasyonda, bölücü terör örgütü üyesi 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon Stratejisi

Bakanlık, terörle mücadeledeki yöntemlerinin sıklığına ve çeşitliliğine vurgu yaparak, "terörü kaynağında yok etmek" amacıyla öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar yürütüldüğünü ifade etti.

Etkin Sonuçlar

Açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu başarılar, ülkenin güvenliği için atılan önemli adımlar arasında sayılıyor.