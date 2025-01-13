Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:57
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güvenlik Güçleri Sınır Ötesi Operasyonlarına Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle Mücadele Süreklilik Arz Ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız."

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