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Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 7 teröristin Irak ve Suriye'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:13
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Türkiye'nin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen operasyonlar sonucunda, 3'ü Irak'ta, 4'ü ise Suriye'de olmak üzere toplamda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" şeklinde ifadeler yer aldı.

Operasyonlar Devam Ediyor

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde de 4 PKK/YPG'li terörist tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, operasyonların azim ve kararlılıkla süreceğini duyurdu.

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