Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 8 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu önemli gelişme, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenlik operasyonlarının etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Operasyon Detayları

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin yanı sıra, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bulunan 4 PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu operasyonlar, Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamak ve terörle mücadele stratejisini daha da güçlendirmek amacıyla devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.