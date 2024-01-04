Irak ve Suriye sınırındaKİ operasyonlarda son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 36 teröristi etkisiz hâle getirdi. 2023 yılında ise toplam 2 bin 237 teröristi öldürdü. Türk Silahlı Kuvvetleri, ayrıca 29 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarıyla 24 hedefi imha etti. Harekâtlarda yerli ve millî mühimmat kullanıldı.

36 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda sürdürmektedir. Bu kapsamda; Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hâle getirilmiş, 2023 yılı dâhil etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 237’ye ulaşmıştır."

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Aktürk açıklamalarında teröristleri olduğu mağara ve sığınaklara yönelik düzenlenen operasyonlarda hedeflerin imha edildiğini de ekledi. Aktürk açıklamasında,

"Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos’ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık’ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılan harekâtlarda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.