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Irak ve Türkiye Arasındaki İşbirliği: Tarihi Gelişmeler ve Gelecek Beklentileri

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Türk mevkidaşıyla ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki işbirliğinin artışını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:59
Irak ve Türkiye Arasındaki İşbirliği: Tarihi Gelişmeler ve Gelecek Beklentileri

Irak ve Türkiye Arasındaki İşbirliğinin Güçlenmesi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir aşamaya ulaştığını ifade etti. Irak'ta düzenlenen basın toplantısında Hüseyin, komitelerin ve komisyonların artık kendi alanlarında faaliyet göstereceğini belirterek, bu durumun tarihi bir gelişme olduğunu aktardı.

Komisyonların Rolü ve Faaliyetleri

Toplantının ardından Hüseyin, iki gün süren müzakerelerin sonucunda birçok önemli bilginin ve mutabakatın elde edildiğini vurguladı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, güvenlik ve askeri ilişkilerin daha ileri bir noktaya taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.

Güvenlik, Ekonomi ve Sosyal Hizmetler

Hüseyin, Irak ile Türkiye arasındaki işbirliğinin; su, ticaret, enerji, sağlık gibi pek çok alanda büyük bir etki yaratacağını belirtti. Her iki tarafın da organize suçlarla, özellikle de sınır ötesi suçlarla mücadele etmek için ortak çalışma kararı aldığını kaydetti. Ayrıca, narkotik sorunuyla mücadele için de iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekti.

Vize Serbestisi ve İlişkiler

Bakan Hüseyin, Türkiye ile Irak arasında 15 yaş altı ve 50 yaş üstü huluslar için vize serbestisi sağlanan anlaşmanın ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacağını duyurdu. Bu girişim, Iraklıların Türkiye'deki yatırım fırsatlarını ve turizm faaliyetlerini artıracak.

PKK ve Bölgesel Gerilimler

Hüseyin, toplantıda PKK'nın Irak'taki varlığına da değinerek, bu unsurların hem bölgede hem de ülke genelinde tehdit oluşturduğunu vurguladı. PKK'nın yasaklı listesine alınması ve mahkemelerde aleyhinde başlatılan davalar, bu mücadelenin bir parçası olarak değerlendirildi.

Gazze'deki Durum ve Savaşların Etkisi

Son olarak, Irak Dışişleri Bakanı, Gazze’deki gerilimlere ve ateşkes çabalarına dikkat çekerek, Türkiye ve Irak’ın bu konuda ortak bir görüşte buluştuğunu ifade etti. Irak’ın savaşlardan çok zarar gördüğünü ve devam eden olumsuz etkilerini hissettiğini de sözlerine ekledi.

(Bitti)

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