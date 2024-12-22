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Irak ve Umman Ortak Komite Toplantısı: Bölgede İşbirliği Vurgusu

Irak-Umman Ortak Komite Toplantısı, iki ülke dışişleri bakanları liderliğinde Bağdat'ta yapıldı ve bölgesel konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:45
Irak ve Umman Ortak Komite Toplantısı: Bölgede İşbirliği Vurgusu

Irak-Umman Ortak Komite Toplantısı

Irak ile Umman arasında gerçekleştirilen Ortak Komite Toplantısı, başkent Bağdat'ta toplandı. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi liderliğindeki toplantıda, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırıları ele alındı.

İkili İlişkilerde İşbirliği

Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğini güçlendirmek için çeşitli mutabakatlara imza atıldığı bildirildi. Ayrıca, enerji ve çevre alanında işbirliğinin artırılmasının önemine de vurgu yapıldı.

Bölgesel Sorunlar ve Ortak Basın Toplantısı

Bölgesel konuların masaya yatırıldığı toplantıda, Suriye'deki siyasi sürecin kapsamlı olması gerektiği ve istikrarla sonuçlanması temennisi dile getirildi. Görüşmeler sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Hüseyin, Irak ve Umman arasındaki ilişkilerin tarihî önemine dikkat çekti.

Buna ek olarak, vize kaldırma konusunda ortak çalışmaların sürdüğünü belirten Hüseyin, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi'nin Irak'ın bölgedeki gelişmelere katkı sağladığını takdir ettiğini ifade etti.

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